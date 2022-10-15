台南美食地圖官方版收集全台南超過500家美食，目前已正式上線。台南市長黃偉哲表示，這個地圖網站可讓民眾一目瞭然、一指掌握，同時還有台南37區的「尋飽圖」，收集全台南超過500家美食。

黃偉哲15日在臉書粉專貼文表示，台南美食地圖官方版正式上線！這個地圖網站非常貼心，幫您整理出每一家米其林推薦餐廳，讓您一目瞭然、一指掌握，一定會馬上出發尋找美味。同時還有台南37區的「尋飽圖」，收集全台南超過500家美食，可能有些台南美味您還未曾發現，來逛逛台南「尋飽圖」就對了。

黃偉哲接著指出，尋飽圖網站上線初期，他們也準備了一些小活動來回饋，天天上線就能抽餐券，回填問券也能抽餐券，面額最高1000元，趕快上來使用看看。

黃偉哲並在留言區推薦大勇街無名鹹粥、落成米糕、京華虱目魚、牛五蔵、㕩肉舖等美食。網友紛紛表示，「好～想～去～（尖叫）」、「台南好幸福」。