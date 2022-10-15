「雲林滷肉飯節」登場，打造優選店家「滷肉飯美食地圖」。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2022雲林滷肉飯節嘉年華」15日在古坑鄉綠色隧道登場，邀集之前在「神級滷肉飯爭霸戰」入選的專業店家及民間高手設攤，共有近30個攤位，現場並公布決賽評比前3名與優選名單，整理後將製成「滷肉飯美食地圖」，方便民眾按圖索驥，品嘗最好吃的雲林滷肉飯。

雲林縣長張麗善說，此次共選出專業店家組15名、民間高手組10名，為方便各縣市遊客來雲林品嘗得獎滷肉飯，縣府將推出「滷肉飯美食地圖」。上屆有些民間高手組得獎者已在網路電商販售滷肉飯，更有人開設實體店面創業，希望藉由滷肉飯節，持續幫助更多人發揮所長，找到屬於自己的一片天。

縣農業處表示，滷肉飯可說是台灣的「國飯」，活動現場除了有香噴噴的國飯饗宴，還有滷肉飯節專屬的「靈魂美食3部曲特別活動」，免費發放米、肉、醬油的相關特色美食，以及好玩的「滷肉好料趣味活動」、「神級滷肉飯人氣票選活動」、好逛好買的「雲林金選好農市集」，讓大家滿載而歸。

「神級滷肉飯爭霸戰」專業店家組前3名分別為李排骨酥餐館、魯香香黃金樂排飯店、8鍋臭臭鍋斗六店，另選出12家優選店家。民間高手組前3名為陳冠閔、蘇嘉益、洪啟昇，以及7名優選店家。