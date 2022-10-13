新竹市政府與東門商圈商家將於15日於東前街舉辦「東門商圈漫遊季」，以文創市集串聯東門市場店家，邀民眾一起走逛舊城。（陳育賢攝）

為復興舊城商圈，提升產業動能與活絡經濟，新竹市政府與東門商圈商家將於15日於東前街（大同路至東門街間）舉辦「東門商圈漫遊季」，以文創市集串聯東門市場店家，邀民眾一起走逛舊城，體驗東門商圈豐厚的人情風味、美食與新竹在地特色文化。

代理市長陳章賢指出，東門商圈屬於新竹市發展最早的市街之一，銀樓金飾與傳統店家林立，為竹市早期最重要的生活百貨場域，但隨著消費型態改變，業者面臨轉型問題。

市府於今年7月起，共辦理5場商圈經營培訓課程及5場社群經營課程，以3大策略「商圈店家輔導」、「社群整合力」、「節慶行銷」，對舊城商圈的商家輔導、整合及推廣，並實地走訪舊城商圈店家，了解業者需求及輔導成效。

他說，今年舊城商圈輔導計畫共輔導30間店家，依業者需求分別導入「創新商品」、「品牌故事」與「數位工具」3種面向，並透過相關行銷活動，整合新竹在地特色及舊城區美食產業，將遊客人潮導引至商業街區消費，活化商圈以往繁榮的光景。

市府產發處長許智堡表示，本周六登場的「東門商圈漫遊季」將有系列精采活動，市集攤位包含3巷43市集、艾塔甜點、貓印子手作、尋蜜可頌鯛魚燒、CACA越南法國麵包及台灣水鹿咖啡等店家。此外，現場還有精采的音樂饗宴與魔術表演，市府邀請大小朋友一起來東前街逛市集、看表演，度過悠閒午後。

產發處指出，當天還有商圈小旅行活動，提供2場次分別為「城東小旅行」與「城北小旅行」，由在地知名旅遊達人溫文龍帶領民眾走訪舊城老街與店家。活動為免費參加，有興趣的民眾可上網預約報名，報名網址：https://forms.gle/FUBUMXFd1pBvftCr8。

此外，主辦單位也為此次活動獨家設計限量文創小物「福神米」、「虎力旺旺茶包」及「福虎生風茶包」，民眾只要於活動當日至市集攤位及東門市場內店家消費滿百元，可獲得集點券1張，集滿3張集點券即可至服務台兌換，數量有限，兌完為止。

另，只要於東門商圈漫遊季活動現場拍照打卡，至服務台出示畫面，即贈環保購物袋（每人限兌換1個），數量有限。