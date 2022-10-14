在市區找車位已是重大民生問題，先天道路狹小的台南古都尤其困難，隨著假日旅客逐年增加，台南不只要增設停車位，還要提升每個車格的周轉率。因此台南市長黃偉哲找來宏碁等科技業者協助，將市區70%的路邊停車格與電腦連線，提升格位周轉率超過22%，台南市政府也獲頒2020智慧城市應用獎。

根據統計，在市區慢速繞行的車輛中，有30%的駕駛是為了找車位，平均每位駕駛要花費大約15分鐘才能找到車位。尤其台南是國旅勝地，假日從外地到台南旅行的車輛逐年增加，尋找停車位的過程使整條道路的車速降低，讓狹窄的市區道路更為壅塞。

因此台南市政府與宏碁合作，在停車位時常不足的學校、醫院、政府機構周遭設立智慧停車柱，外觀上這是一根立在路邊停車格旁的三角柱，背後則是一套結合停車計費、多元支付、攝影紀錄的軟硬體系統。

智慧停車柱可透過毫米波雷達偵測車輛是否停入路邊停車格，再用攝影鏡頭確認車牌等資訊，這些資訊將用於停車時間計算，等駕駛回來牽車時，只需要在停車柱前就可以用行動支付完成繳費，不必擔心紙本單據遺失。整套系統的目的是要協助駕駛找車位，並解決停車不便所衍伸的交通問題。

黃偉哲市長曾表示，要解決停車問題除了增加車格供給，也要提升周轉率。因此台南成為智慧停車系統的最佳試驗場地，從2019年設置第一根智慧停車柱，到2022年已設置超過2500支，今年也上線第二代具有充電功能的停車柱，電動車主即使在路邊停車也能順便充電，這項服務目前只有台南做得到。

宏碁創辦人施振榮在今(2022)年5月的記者會，公開感謝台南市長黃偉哲，讓台南市成為智慧停車柱的示範場域，幫助科技業設計出更有競爭力的解決方案，也獲得92%以上停車使用者的滿意。他更強調，宏碁智通在台南的成功經驗，不只將複製到其他縣市，未來更要走向國際。

此外，台南市政府也將市區6400席停車格裝上地磁感測器，即時回報台南市區目前的停車狀況，這些停車資訊將回傳到交通局的雲端，並透過「停車戰情室」的牆上大螢幕，即時了解市區的停車狀況與周轉率，協助市府做出正確決策。每個市民也可透過下載APP，即時查詢周遭哪裡有停車空位，減少找車位要耗費的時間。

當路邊停車這件事，透過數位科技轉化為可記錄的數據時，政府就能根據數據做更精準的交通決策，除了引導民眾更快速找到所需的車位，也能透過數據累積，進行長期的分析，評估未來需要增加停車位的區域，為交通政策提供更多的科學基礎。