南市府請來雲林科技大學助理教授陳靜茹（左）及特聘教授吳先晃（右）團隊執行這項計畫。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（左六）13日前往七股聽取農業局簡報。（張毓翎攝）

台南市政府農業局為了解決遊蕩犬襲傷人問題，主動邀請雲林科技大學的專業團隊，運用無人機空拍與運用AI人工智慧來調查遊蕩犬分布，以掌握族群數，並更精確投放誘捕籠，以提升犬隻管制效率，此舉為全台首創，自6月底執行至今，在學甲、七股和下營區捕抓的遊蕩犬數量，比去年同期成長4成。

台南市長黃偉哲13日聽取農業局簡報時表示，遊蕩犬問題一直是議員、市民朋友關心的議題，台南幅員遼闊，遊蕩犬到處流竄聚集，如果沒有配合科技技術的話，光只靠人力，坦白講是會比較事倍功半，這次農業局跟雲科大一起合作，希望透過無人機等技術，讓族群數量獲得有效控制。

農業局長李建裕提到，台南遊蕩犬出沒熱區共10個行政區，從沿海北門、將軍、學甲、安南再到永康、新營等平原地區都包含其中，有鑑於台南防治荔枝椿象，可透過無人機技術管理，因此，他主動找上雲科大助理教授陳靜茹及特聘教授吳先晃團隊，期待也能運用無人機了解遊蕩犬動向，並進一步精確投放誘捕籠。

這項計畫始於今年6月底，農業局說，未限定結束時間，將一直執行下去，預估每年投入經費約100萬元。陳靜茹和吳先晃表示，他們利用無人機結合AI即時做追蹤，了解遊蕩犬所在位置，再回報給地面人員立即追捕，今年主要蒐集各區遊蕩犬分布等資料，未來如果管控成效愈來愈好，這個方法有機會變成趨勢，擴展到其他縣市。