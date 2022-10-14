【LIVE直播】國境解封恐導新變異株入侵？ 指揮中心最新疫情說明。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增4萬8205例本土個案、62例境外移入個案，同時新增80例死亡，死亡個案創下7月22日86死以來的新高。

重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

相較上周五單日新增5萬710例本土個案，今日本土個案數略降，減少了2505例，下降4.94％，其中新北新增9251例、台中6372例、桃園5158例、高雄4980例、台北4849例、台南3719例；境外移入個案分別自泰國(4例)，印度(2例)，加拿大、香港、中國、越南、印尼及馬來西亞(各1例)移入，另50例感染國家調查中。

中重症個案方面，今日共新增245例，其中中症163例、重症82例，死亡則有80例，均為40多歲以上，40多歲個案共4人，其中3人有癌症，1人有慢性肺炎、肺纖維化，2人沒打疫苗、2人接種1劑疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞說，特殊重症共有3例，其中1例腦炎個案目前仍在加護病房治療中，為無慢性病、沒打疫苗的1歲男童。男童10月9日起發燒、腹瀉，當日診所快篩陽通報確診，10月11日因嗜睡、呼吸急促至急診，檢查有胸凹、喘鳴、呼吸窘迫，插管使用呼吸器，收住加護病房。

羅一鈞表示，這名男童診斷為新冠感染併細支氣管炎，給予瑞德西韋等藥物治療，10月13日拔管，移除呼吸器，仍在使用高流量氧氣鼻管治療中。

另1名特殊重症個案為孩童多系統發炎症候群（MIS-C）1歲女童，無慢性病、沒打疫苗，8月5日確診，10月8日起陸續發燒、嘔吐、紅疹，10月10日至急診，檢查有發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況穩定，目前在一般病房治療中。

至於第3名特殊重症個案，則是8歲男童，無慢性病、沒打疫苗。羅一鈞表示，男童9月15日發燒、咳嗽，快篩陽，當晚全身抽搐至急診，緊急插管使用呼吸器，電腦斷層顯示腦水腫，診斷為急性腦炎，收住加護病房使用抗癲癇藥、降腦壓藥、瑞德西韋、類固醇、免疫球蛋白5種藥物後，病況好轉，9月18日拔管，移除呼吸器，已在9月23日出院。

目前兒童重症共累計247例，其中腦炎33例、肺炎26例、MIS-C159例，死亡維持36例。目前國內累計709萬8970例確診、1萬1766例死亡。