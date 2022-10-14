蔡英文總統今接見「第60屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」，不過獲獎藝人炎亞倫並未出席；總統致詞表示，今年年底，18歲公民權修憲複決，也請大家幫忙宣傳，多多支持，一起鼓勵更多年輕人參與公共事務。未來一起努力，讓台灣變成更好、更堅韌的國家。

總統致詞指出，今年十大傑出青年選拔活動已經邁入第60年。一甲子的時光，選拔出超過600位優秀青年，她要感謝國際青商總會，持續讓社會看到年輕人無限的潛力和能力。

總統指出，本屆10位當選人在各領域的表現，也都非常不簡單，她要恭喜大家獲選，每位傑出青年的努力與貢獻，真的讓台灣變得很不一樣。

總統以本屆十大傑出青年的獲選事蹟為例指出，高國興先生是台灣固態電子領域中傑出的青年學者，積極從事半導體研究，也為台灣培育了許多國際人才。高世達先生長期投入餐飲廚藝技藝，傳承學界、業界經驗長達14年，多次代表台灣參加國內外廚藝競賽，至今累積了22金3銀4銅，真的非常厲害。

總統表示，徐世榮先生成立Skytech Gaming，產品銷售遍布全美各大賣場，連國際企業Google，都主動尋求合作。余坤興先生則率先使用機器學習方法，判讀癌症病理檢體，成功診斷多種癌症。他的研究成果，開創了病理AI的研究領域。

總統說，莊凱詠先生是位擁抱生命的小巨人，不僅接受生命的獨特性，更透過創新策展，活化老舊空間跟在地的連結，創造出大山北月、農家和消費者三贏的局面，「浪漫台三線要拜託你了」。另外，相信大家都很熟悉「麟洋配」。去年，王齊麟先生和李洋先生在日本東京奧運，獲得了我國史上第一面球類金牌，兩人的精采表現更感動了全台灣。

總統提到，還有不少人都認識的吳庚霖(炎亞綸)先生，今天原本要出席，但臨時有事不克前來。他在歌唱和戲劇的成就，大家都有目共睹，在台灣、星馬和韓國等地，也獲得許多獎項，吸引了不少粉絲。這幾年，一直致力於公益活動，回饋社會，令人敬佩。身為消防員的宋明哲先生，憑一己之力，讓台灣研發的消防救援裝備，獲得肯定、走出國際，也讓台灣消防名揚世界。

總統表示，陳偉誠先生推動森林保育和永續利用的管理理念，在台灣林產業中，成功串聯起上下游30家企業，並打造近百款炭酢生活商品。宋景歡女士是來自台東縣金峰鄉的排灣族朋友，不畏嚴峻的疫情，利用工作之餘，錄製族語宣導影片，支援防疫工作，為族人的防疫和健康盡一份心力。

總統強調，這幾年來，台灣遇到很多挑戰，因為有每位傑出青年在各領域追求卓越、無私奉獻，讓我們更有韌性，團結克服挑戰，讓世界看見台灣。

總統期待，會有更多年輕人一起關心社會、改變社會。今年年底，18歲公民權修憲複決，也請大家幫忙宣傳，多多支持，一起來鼓勵更多年輕人參與公共事務。未來，我們一起努力，讓台灣變成更好、更堅韌的國家。