北區文元里管汰工程，北成路段管線率先汰換完成，供水品質改善，文元里里長（右二）表示讚許。（台水六區提供／李俊淇台南傳真）

台南市北區文元里原埋設自來水塑膠管線容易破管，台水六區處斥資4300萬元經費，汰換成鋼性更強的延性鑄鐵管，口徑加大換成200公厘，工程品質受經濟部評比為甲等，預計將在明年1月完工，2600戶受惠。

台水六區處表示，北區鄭仔寮重劃區位於人口密集之處，供水需求日益增加，為提升供水隱定度，逐年進行區域替換，今年辦理「北區文賢二街-文賢三街等汰換管線工程」，編列4300萬元，汰換管線長度約1500公尺。

台南廠長陳柏維表示，經濟部會在施工過程中對於施工品質進行檢測，透過陸面平整度及磚心測試後，壓實度及含油量均有不錯表現，獲評甲等82分。

陳接著表示，文元里人口數逐年增加，原埋設水管為50、80、100及150公厘口徑塑膠水管，因管線老舊，供水量已不敷當地用水戶數使用。將舊有塑膠水管汰換為更為耐久、材質鋼性更強的延性鑄鐵管，可減少破管機會，改善漏水搶修帶來的用水不便，預計每年能減少300立方公尺漏水量。

台水六區副處長葉清華表示，水管口徑也一舉擴大至200公厘，將供水流量由776CMD提高至1654CMD，屆時將可大幅提升北區文賢二街、文賢三街及北成路一帶供水能力，也將持續監督施工品質，期許帶給地方更好的供水環境。