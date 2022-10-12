台南市府文化局出版的刊物《台南文獻》第20期其中一篇論文，遭小南城隍廟方指控造謠，內容指出，廟方所供俸的主神是依1993年的六點檔連續劇《鴨母王》所順勢創造出來的，廟方氣得揚言提告，文化局獲知後，立即致電雙方，近期將約作者前往廟方說明。
論文內指稱，該廟早年有應公廟的性質，並未找歷史名人出任城隍的必要，為了轉型正統，受民族主義及本土化影響，在1993年看六點檔《鴨母王》連續劇可能也發揮作用，所順勢創造出朱一貴出任城隍的說法，另外，文中也提而城隍爺是受媽祖渡化成神，才因此每年都會到大天后宮拜見媽主。
廟方表示，在1973年時，廟方主神就已登記朱一貴，而當時並電視台尚未有連續劇；而城隍爺也非媽祖渡化成神，而是接受觀音菩薩的渡化成神，所以在二樓才會供奉觀音菩薩。因城隍爺曾在大天后宮登基當中興王，飲水思源才會每年都去，這一切在廟方沿革記載都寫的很清楚。
文化局表示，得知廟方抗議刊物內容後，已第一時間致電向廟方吳總幹事致意說明，目前已聯繫文章作者，對方願前往向廟方說明寫作旨趣及資料採集過程；如文章有未竟之處，也將在下期刊物進行勘誤或說明。
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