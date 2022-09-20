台南市政府消防局第二大隊、麻豆區公所及麻豆衛生所20日在麻豆區老人福利協進會舉辦聯合宣導會。（台南市政府消防局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局第二大隊、麻豆區公所及麻豆衛生所20日在麻豆區老人福利協進會舉辦聯合宣導會。（台南市政府消防局提供／張毓翎台南傳真）

今年中秋期間，台南市永康區、麻豆區接連發生住家火災死亡案例，台南市政府消防局第二大隊麻豆消防分隊為此特別拍攝居家防火風水師影片，希望喚醒居民的防火意識，如民眾有居家用火用電安全診斷或諮詢的需求，也歡迎前來洽詢。

台南市政府消防局第二大隊、麻豆區公所及麻豆衛生所20日在麻豆區老人福利協進會舉辦聯合宣導會，並播放創意居家防火風水師宣導影片，藉此提升民眾居家防火觀念。

本次活動由麻豆消防分隊長廖鼎鈞編撰居家防火宣導簡報，另外，麻豆衛生所藉由本次活動講述災難心理衛生宣導，以減緩民眾對災難後產生心理創傷。

麻豆區長柳世雄說，近期花東地區連續發生有感地震，相信民眾們都是「震」驚不已，地震來臨時，請民眾切勿搭乘電梯，勿驚慌，應保護頭頸、慎防強烈搖晃，就地避難。

消防第二大隊大隊長丁春能說，民眾如有需求，可洽鄰近所轄消防分隊進行居家用火用電安全診斷及諮詢，事先找出火災危害因子並作好因應改善對策，確保生命財產安全。