行政院預估10月13日可實施入境檢疫「0+7」，並同步解除禁團令、全面恢復免簽、開放外國人入境自由行等政策。此規劃曝光後，引發大批網友關注，但有人認為「這政府真的很奇怪，有新政策不是公文跟正常流程，都是先上媒體放消息」、「是不是因為要選舉了？」

中央流行疫情指揮中心昨(22日)表示，因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，觀察一周後，第一階段為9月29日零時起(航班表定抵台時間)調整前3天居家檢疫處所為「1人1室」；第二階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，預計在10月13日實施。

對此，不少網友紛紛湧入《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有將近400則留言，其中有人就說「要選舉了」、「然後，就把這個報數單位解散吧」、「防疫政治化」、「校正回歸政治防疫，選舉到了愛什麼時候開放就開放」、「直接解散更好」。