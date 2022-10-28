大白柚製成女巫手指餅乾、眼球蛋糕及蝙蝠漢堡等應景餐點。（李俊淇攝）

每年霜降前後，是大白柚最好的採收時期，適逢西洋萬聖節將至，麻豆農會與北勢國小28日在麻豆的白柚子園聯合舉辦食農教育體驗活動「柚來搗蛋」，台南市長黃偉哲也化身成哈利波特前來現場，除了推廣大白柚外，也與學童一起提前歡慶萬聖節。

黃偉哲表示，萬聖節是從西方傳來的習俗，不給糖就搗蛋，也就是西洋的鬼節，可是10月份正好是我們麻豆白柚的生產上市的時節，所以麻豆農會發揮巧思，把白柚跟萬聖節結合在一起，除了行銷白柚，另一方面讓大家知道萬聖節到來了。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，在大白柚產季結合萬聖節活動，把碩果纍纍的大白柚偽裝打扮成南瓜，搭配女巫手指餅乾、眼球蛋糕及蝙蝠漢堡等用白柚製成的應景餐點，過趣味的方式讓學生在耳濡目染中認識家鄉的產業，期能永續傳承。

麻豆農會表示，麻豆擁有柚鄉之美名，是全國皆知麻豆文旦的最大產地，但卻鮮少人知道麻豆還有種植大白柚，因果肉厚實，且富含維他命C、鈣、磷、鈉、鐵，營養價值極高，可入菜烹調或是做成八仙果。而現在正是大白柚的盛產季節，想品嚐白柚趁現在，民眾千萬別錯過。