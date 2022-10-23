近日各大社群平台瘋傳一段駭人影片，一名女作業員在操作液壓機時發生工安事故，導致右手臂當場被機器壓扁，只能忍痛托著手臂求救，畫面曝光後網友嚇壞直呼「變薄餅了！」

有網友在美國知名論壇網站《Reddit》PO出一段驚悚影片，畫面中可見，一名女作業員操作液壓機，準備壓鐵板時，疑似機器出現問題，她便將手從機台上伸進去調整，沒想到另一隻手卻不小心按下按鈕，導致機器突然由上往下夾壓，硬生生將她的右手臂壓扁。

面對突如其來的意外，女作業員見其他同事並未發現她的情況，只好忍痛自行鬆開機器按鈕，托著扁平的手臂向同事求救。

由於原PO並未交代事發地點，但不少網友猜測是大陸，紛紛留言直呼「壓成薄餅了」、「這種情況還有可能恢復手臂嗎」、「骨頭應該全碎了」、「工廠機器正常來說應該要有兩個按鈕，不能開關都是同一個按鈕，太危險了」；也有人分享自身慘痛的經歷，「我的大拇指被蛋糕機器絞碎，當下真的痛到大腦會無法思考，也沒辦法有其他反應，整個人暈了過去」。