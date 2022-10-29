民進黨台中市長候選人蔡其昌與台中市議員張家銨29日上午舉行聯合競選總部成立，蔡其昌接受媒體聯訪，被問及「網傳沙鹿農會強迫基層員工參加台中市長盧秀燕的造勢晚會」，蔡其昌表示，民眾的自主意識高，用傳統方式強迫動員會引來更大的反彈，承諾未來當選會讓公務人員回歸公務體系的運作。

台中市長盧秀燕28日晚間在沙鹿舉辦造勢晚會，卻有民眾在臉書「靠北銀行員」發文爆料，指出農會強迫基層員工要動員4個名額參加盧秀燕的造勢晚會，更表示基層金融更應秉持中立，跳脫地方派系勾結，更不應該強迫員工作不樂之支持。

對此，蔡其昌表示，民眾的自主意識高，國民黨用傳統的方式強迫動員，都會引來更大的反彈，是反效果的動員，也會讓基層員工把票投給蔡其昌；更表示，若自己當選市長，絕對不會要求大家下班後還做這些政治事務，會給予公務人員尊重、回歸公務體系的運作，這是他對公務人員的承諾與宣告。

此外，國民黨黨主席朱立倫原訂28日晚間出席盧秀燕的造勢晚會，飛機卻因受到無人機干擾，遲遲無法降落而未出席，被媒體問及此事，蔡其昌表示，法律對飛行器都有相關規定，就依相關規定辦理。

針對媒體詢問對目前選情的看法及大型造勢活動的規畫，蔡其昌則回應，對他而言，每天都跑1、20場的演講，所以沒有什麼大、中、小場的規畫，今早也跑了里長競總成立，儘管只有3、40人他也照講，不會特別分場次；更表示，會繼續努力用自己的雙手雙腳，誠懇的向每1位市民朋友拜託，用政見與行動力讓市民朋友感動。