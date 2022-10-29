星宇航空與專業團隊合作，拍下A321neo、A330neo及A350-900在空中齊聚飛行的磅礴畫面。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇航空與專業團隊合作，拍下A321neo、A330neo及A350-900在空中齊聚飛行的磅礴畫面。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇航空首架A350-900即將於今日下午抵台，為展現機隊氣勢，星宇與專業團隊合作，遠赴法國土魯斯拍攝3機合體編隊飛行，董事長張國煒也提前數月進行機型轉訓，本月初取得A350的飛行許可，親駕A350升空與A321neo、A330neo在空中齊聚，留下氣勢磅礴的畫面。

A350為空中巴士（Airbus）最先進的長程廣體客機，機體超過70％採用最先進的碳纖維及鈦合金複合材，大幅減輕航機重量，新型機翼設計可提升航機整體飛行效能，並為機師打造最佳飛行系統及介面，搭配Rolls-Royce Trent XWB發動機，為目前業界效能最佳的大型航機發動機，整體可減少25％的燃油使用量及碳排放量。

為親赴Airbus接回公司首架A350客機，張國煒今年6月即進行機型轉訓，並於本月初前往新加坡考取證照，取得空中巴士原廠A350的飛行許可。張表示，隨著A350新機到位，星宇服務航點自2023年起將有突破性發展，航網版圖將從亞洲區域航線拓展至北美，這架A350-900是全台首次客機配備個人空間的頭等艙，期許帶給國人不一樣的飛行體驗。

星宇航空期盼能透過此拍攝紀念全機隊到位，從前期選擇拍攝團隊、溝通呈現畫面到正式拍攝交片，耗時近1年，因各機型的交機時程及進度不盡相同，須與Airbus及拍攝團隊持續來回溝通協商，在縝密的安排下，終於在9月底將夢想化為現實，在土魯斯完成拍攝任務。

本次3機合體編隊拍攝，以空對空拍攝執行，需仰賴天時地利人和，全世界各航空公司空對空影片皆為單一航機拍攝，星宇航空因全機隊爲Airbus機種，且正值交機密集時期，故有此難得機會可將所有機型聚集於土魯斯執行任務。

星宇拍攝團隊特地租用直升機，捕捉航機於地面魚貫滑行及起降瞬間，並以輕型噴射機負責空中跟飛，方能拍攝到3機於藍天白雲之上同飛的優美畫面。

執行此次重要任務，Airbus也全力配合，派出原廠經驗老道的機師們執飛，機師們參與數次行前會議，與星宇航空、拍攝團隊密集討論隊形及航路規劃，安排出不同於一般的飛行姿態，包含3機直線並排同飛、三角隊形，還有精彩的3機傾角分離，A321neo、A330neo及A350-900依序微傾展現LOGO機腹後分離，成功展現了星宇航空航機在陽光照射下的各種角度。