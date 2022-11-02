烏克蘭秘密為美戰機訓練飛行員

就在烏克蘭國防部長說，他有信心能從北約（NATO）成員國手中取得坦克和戰機幾天後，基輔已挑選了戰機飛行員，以接受西方戰機訓練。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）1日報導，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）最近宣布，已選好最後會接受西方戰機訓練的飛行員。儘管他並未具體透露戰機的細節，但這顯示，烏克蘭對取得戰機抗俄態度樂觀。

另一方面，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）上周說，「要是你聽說這不可能，那就意味著未來可能。」他並強調，「我對未來可能獲得艾布蘭（Abrams）主戰坦克感到樂觀，同時也確信可能有F-16、F-15，或來自瑞典的『獅鷲』（Gripen）。」

今年7月報導說，美國眾院在2023年《國防授權法案》（National Defense Authorization Act， NDAA）中，通過要提撥1億美元（約32億台幣），以訓練烏克蘭飛行員駕駛美國戰機。然而，華府擔心與莫斯科間軍事緊張升級，因此尚未決定要轉交先進戰機給烏克蘭。

烏克蘭空軍缺乏現代戰機，手中的蘇聯時期戰機已老舊，無助於占取空優，因此不斷要求提供F-16或F-15戰機。據說呼號為「果汁」（Juice）和「翻車魚」（Moonfish）的烏克蘭戰機飛行員6月甚至親赴華府，力促美國議員 支持訓練該國飛行員。

雖然這無疑充滿風險，但對美國來說，用自家戰機訓練外國部隊並不陌生。8月底時，俄羅斯國營媒體宣稱，五角大廈在訓練阿富汗前戰機飛行員，準備最終讓他們部署到烏克蘭。儘管相關消息當時無法獲得獨立證實，但卻顯示美國高層了解，處境艱難的烏克蘭對現代戰機有所需求。

以F-16武裝烏克蘭的初步討論仍在進行，但華府官員認為，由於訓練烏克蘭飛行員，還有交付必要相關零組件等後勤問題，在目前俄烏交戰的狀況下不會進行。

而美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）6月曾說，有美國戰機、有瑞典「獅鷲」（Gripen）、有歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon），還有法國「飆風」（Rafale ）戰機，只要不是俄羅斯戰機，都可能送往烏克蘭。