台中市長盧秀燕昨造勢活動出現4架無人空拍機干擾，導致台中機場航道受影響，國民黨主席朱立倫也因飛機在空中盤旋，沒有順利與盧同台。朱立倫今天表示，無人機不只是他個人，更是全民飛安的問題，希望警方能夠徹查，影響空域1個小時的情況不應該再發生。

對於綠營網紅指空拍機是盧陣營的，朱立倫直言「綠營側翼不要胡扯」，昨天盧市長是用吊車拍攝，也在場呼籲趕快把無人機打下來，這些都是事實，未來政府針對無人機執法，包括空域、機場安全上，一定要強力執法。