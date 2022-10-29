英國天然氣公司（British Gas）的所有者今天警告說，英國的天然氣供應只剩下9天了，為此他們將它在冬季之前重新啟用一個巨大的天然氣設施，可望增加全國儲氣量容量50%（不是現在的儲氣量），並規劃在未來持續擴建成為世界上最大的天然氣儲存設施。

At last, #BritishGas brings back the Rough gas storage site following a five-year halt. After engineering upgrades, Centrica announced that it has made the first injections at Rough this morning 🇬🇧https://t.co/4aHTmHkIN0 https://t.co/BBF5DlE5bW pic.twitter.com/3cvdcrNK50 — Share_Talk ™ (@Share_Talk) October 28, 2022

據英國《鏡報》（The Mirror）28日報導，英國能源巨擎Centrica表示，英國的天然氣儲存量只剩9天，是目前是歐洲最低的，作為比較德國的儲氣量為89天、法國為103天，而荷蘭為123天。因此這家能源巨擎28日宣布，該司將重新啟用其Rough天然氣設施，這是一個位於約克郡海岸附近北海下的一個儲存設施，將能使英國的天然氣儲氣量容量增加50%。

Centrica補充說，儘管該設施「不是能源安全的靈丹妙藥」，但它將成為「今年冬天幫助英國」的關鍵之一。 Centrica集團執行長奧謝（Chris O'Shea）表示：「我很高興在對Rouge天然氣田後續的工程改造進行了大量投資之後，我們在今年冬天成功地將Rough恢復到天然氣存儲運營中。」

奧謝談到：「我們的長期目標仍然是把（曾經的）Rough天然氣田，變成世界上最大的天然氣儲存設施，加強英國的能源安全，到2035年實現淨零電力系統，到2040年使英國的工業集群（如亨伯地區）脫碳，並通過重新成為能源淨出口國來幫助英國經濟。」

在短期內，我們認為Rough可以通過在天然氣供應過剩時，儲存天然氣並在寒流和需求高峰期間，國家需要時將這些天然氣用來幫助我們的能源系統。」