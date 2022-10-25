民進黨桃園市長候選人鄭運鵬將在29日號召小朋友至中壢SOGO商圈進行「勇者號－萬聖節任務」，預計準備1000顆南瓜小提燈免費發放，歡迎大小朋友扮裝上街，沿途欣賞各項精彩街頭表演。

鄭運鵬25日發布記者會中，和桃園市議員黃家齊、議員候選人黃瓊慧和小朋友分別裝扮成美國隊長、鏈鋸人、皮卡丘、安妮雅、小南瓜、超人力霸王等角色，為遊行暖身。

鄭運鵬說，桃園是六都最年輕、出生率最高的城市，讓每個孩子可以在桃園健康長大，是他擔任市長的重要任務，過去2個月，他推出一連串育兒、托育、教育，以及新建兒童醫院、兒童樂園的政見，並且允諾當選後固定舉辦大型親子藝文活動。另外，為了減輕家長的負擔，小朋友保母托育也會在現有補助之上，各加碼1000元，未來市府也會在重要設施廣設臨時托育中心，讓爸爸媽媽喘口氣，可以安心購物、看電影。

鄭運鵬表示，周六這場遊行活動，是歷次桃園市長選舉，首次有候選人舉辦萬聖節大遊行，他也會加入遊行隊伍，只是當天裝扮暫時保密，但絕對會讓大家耳目一新，歡迎市民朋友闔家一起來中壢六和兒童公園參加萬聖節遊行，一起過萬聖節！

勇者號—萬聖節出任務遊行路線，將從銀河廣場對面六和公園，繞行SOGO商圈包括六和路、元化路、慈惠一街、慈惠三街、恩德街以及中美路，抵達終點中正公園。途中還有五項街頭表演，包括藏光與巨型機器人、高蹺特技、街頭火舞、風暴兵等等。歡迎小勇者們，主辦單位也將於29日當天下午4時，在六和公園發放1000個限量小南瓜提燈，小朋友只要扮裝到場，皆可免費領取。遊行過程中，也可向沿途合作店家索取限量糖果，晚間7點起，還有「好玩的劇團」，以及「即將成真火舞團」的精湛表演，鄭運鵬邀請市民好朋友，一起Hgih翻萬聖節。