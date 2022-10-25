新北市長侯友宜今早出席警察局辦理治安會報時，頒贈表揚129位阻詐有功人員。（李奇叡攝）

今年至今，新北攔阻詐騙金額已經超過4億560萬元，將近去年整年金額的兩倍，新北市長侯友宜今早出席警察局辦理治安會報時，頒贈表揚129位阻詐有功人員，包含金融機構行員117位、超商店員12位，每位均頒發感謝狀、超商禮券卡500元至2000元不等，以及打詐貴賓卡1張，鼓勵金融機構及超商員工發揮熱忱，全力攔阻詐騙。

新北市9月份總計攔阻詐騙4024萬元以上，其中攔阻最高金額為中國信託銀行重陽分行洪姓襄理阻詐美金30萬元（約新台幣936萬元），他表示，能有如此高的金額是新北各家銀行、郵局、農會及超商與新北警共同努力的成果。

新北市警察局表示，今年到目前為止，攔阻詐騙金額已超過4億560萬元，查扣不法所得金額也超過2億1968萬元，遠超去年年查扣金額950萬餘元，雙雙創下新高。

新北警方也與民間行業建立合作關係，鼓勵業者發現疑似詐團成員藏匿或出沒，應落實通報警方查緝，本次表揚對象中，是板橋某商務旅館工作人員張小姐，平時負責入住旅客登記及房間管理等工作，工作時發覺，一對年紀相差甚大的年輕人與老年人共同入住旅館，但入住過程中明顯感覺出兩人並不相識，懷疑老年人是遭人控制之人頭帳戶受害人，在兩人入住後便通報轄區沙崙派出所。

後續警方了解，被害人張先生先前接獲不明來電稱可以幫忙貸款，但是需申辦網路銀行及交付手機、存簿及提款卡等物，並依照指示前往賓館入住，再由18歲林姓犯嫌在現場看管被害人並收取存簿、提款卡及手機等物，以此方式實施詐騙及限制張民行動自由，現場查扣不法所得新臺幣5萬元及手機1支，此次警民合作破獲一起妨害自由與詐欺案件，侯友宜在會中親自頒贈感謝狀及「打詐豹隊長」公仔表揚。

「新北打詐隊」落實響應中央政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐（宣導教育面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面）、懲詐（偵查打擊面）」4大面向破解詐騙手法，建立「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」終極目標，拍攝宣導短片，也在今日治安會報首次曝光，短片中顯現出新北警的「詐欺防制辦公室」具體成效，及侯友宜率各局處的市府團隊展現全力向打詐的成果跟決心。

另特別以敏捷的「金錢豹」為意象特徵，代表著創意、效率及行動力，精心設計訂製「打詐豹隊長」公仔，致贈給攔阻詐騙有特殊功績的銀行行員，警方說，希望能用實質的獎勵誘因鼓勵越來越多的金融機構及超商員工協助攔阻，讓詐騙集團在新北市無法生存，為市民營造安居樂業的生活環境。

新北警方說，「新北打詐隊」接下來仍會持續努力結合各大團體、百工百業執行防詐宣導，且為擴大網路宣導，讓大家能即時迅速獲得各類防詐騙資訊，在各宣導會場均提供「豹吼哩哉」及「新北刑大」臉書粉絲QRcode讓大家可立即掃描加入。