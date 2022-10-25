我國義務役將從現行4個月延長1年，不過平均薪資僅6500多元，近來檢討聲浪不斷。軍方原盼以最低工資為基準，將義務役薪資拉到2.5萬元，但主計長朱澤民採「最低生活費」，僅同意拉高至1.5萬元。網友砲轟，「在台灣當兵比外勞還不如」！

主計總處主計長朱澤民20日在立法院財委會上表態，若要調整薪資，採「最低生活費」的概念是可以接受的，薪資將從6500多元拉高至1.5萬元。

朱澤民認為，義務役是義務關係，不是受僱關係，若採用受僱關係的基本工資2.5萬元，恐怕拉近自願役的薪資差距，這對自願役造成不公平。

對此，網友砲轟，「網軍的薪水竟然比前線義務役高」、「票投民進黨，青年上戰場」「是否要溯及既往補發」、「至少要跟9萬一樣大家才接受」、「在台灣當兵比外勞還不如」、「當過兵的應該要集體國家求償」、「你是找外勞當兵嗎? 外勞薪資有那麼低嗎？」