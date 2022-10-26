這樣的工作你願意做嗎？一名餐飲工作者表示，自己任職的餐廳開出職缺，最高月薪有40K，但徵才訊息發出多日仍乏人問津，讓他好奇「這樣的薪資沒有競爭力嗎？」貼文曝光後，有過來人分析找不到新員工的可能原因，直說「兩頭班這種工作機制真的噁心」。

原PO在Dcard發文表示，自己在某牛排餐館工作，公司不久前發出徵才消息，一共開出3種職缺，分別是：「儲備幹部37-40K起、正職社員34-37K起、計時人員175-200元」，並強調有明確升遷制度，每月可休假8至12日，國定假日另計，且還有績效、三節獎金以及生日禮。

這則招募文宣還別出心裁地寫著：「窮極一生尋找方向，這裡或許有你的答案」，不料2個月過去，求職者寥寥無幾，讓原PO疑惑，「雖然這份工作是兩頭班，但這個薪資真的沒有競爭力嗎？」

貼文曝光後，網友一面倒認為，這樣的工作條件實在讓求職者提不起勁，「兩頭班很浪費時間，綁在那邊沒薪水」、「兩頭班跟上班12小時沒兩樣，你還覺得35高？作業員都比這個多」、「如果不是想一輩子做餐飲，壓根不會選餐飲業當正職，經歷帶不走」、「以前在餐飲業，現在在工地，我只能說，兩頭班這種機制真的噁心」、「同樣30-40K，我在公司吹冷氣，中午好好吃飯，下午還能吃點心，偶爾跟同事閒聊，早上9點到下午5點走，年資到就加薪，還不用看奧客臉色」。

所謂兩頭班又稱雙頭班，是台灣餐廳常見的排班制度，因餐廳過了中午後人潮較少，便將一天8小時工時拆成兩個時段，主要是用來控制人事成本。