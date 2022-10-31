勞動部於31日下午3時於台北喜來登大飯店舉行「111年工作生活平衡獎」頒獎典禮，由勞動部部長許銘春親自頒獎，對獲獎企業推動工作生活平衡付出的用心與努力表達感謝，期盼帶動更多企業響應推動與交流。

「111年工作生活平衡獎」評選重點，除了包括推動靈活彈性的工作制度、支持育兒照顧的友善措施及促進身心健康的關懷制度外，針對這兩年疫情期間，企業提供員工優化的給假及疫情關懷措施，也列入本次評選範圍。今年共有23家次企業獲獎，分別為「彈性工作獎」九家、「友善家庭獎」五家及「員工關懷獎」九家。

本屆獲獎企業的創意措施共有197項，展現獲獎企業用心照顧員工的巧思及創意，包含在疫情期間提供居家上班的設施補助、到班員工計程車資補助、確診員工關懷金、防疫關懷包、全薪防疫隔離假、全薪疫苗接種假等，給予員工安心即時的支持；或是實施員工協助方案，設置休閒運動中心，打造健康職場文化，促進員工身心健康。另外，有許多企業重視員工育兒照顧，設置幼兒園及課後照顧中心、提供生育補助每胎10萬元、員工子女教育補助每月2～~4千元至子女滿12歲；或是給予員工多樣化的優化給假，如26周有薪育兒假、16周產假、20天全薪防疫照顧假、生日假、安家假、兄弟姊妹婚假等，在員工人生重要的幸福時刻給予支持與祝福。

勞動部部長許銘春在頒獎典禮中表示，育才、留才與攬才，是知識經濟的競爭時代，企業永續發展的關鍵。許部長感謝與肯定企業為員工付出的用心與創意，並期勉企業持續堅守照顧員工的初衷，讓友善員工的關懷與善意綿延擴大，帶動更多企業響應推動，讓臺灣成為一個大家都能「快樂工作、享受生活」的幸福寶島。

企業打造友善樂活工作環境，讓員工無後顧之憂全心投入工作，能激發員工效率、熱情與創意，營造勞資雙贏，勞動部將持續鼓勵企業推動工作生活平衡，與企業齊心打造友善溫暖的幸福職場！有關111年「工作生活平衡獎」獲獎名單及創意措施，歡迎至勞動部「工作生活平衡網」瀏覽。