孕婦的工作權益保障一直是各界努力方向，但本刊卻接獲投訴，位於新北市板橋區的亞東醫院，竟出現護理師因為懷孕被護理長霸凌，要求其簽下自願離職同意書，一毛資遣費都沒有拿到，該護理師除了將到勞工局檢舉此一惡行，也考慮對院方提出侵害工作權告訴。

10月29日下午2時許，本刊與護理師小美（27歲，化名）碰面，挺著大肚子的她，一講起在工作上所遭遇的委屈，不禁潸然淚下，「我不知道我做了什麼，我只是懷孕而已，就要被這樣對待，我好不容易找到工作。」

據了解，小美是在今年8月1日透過人力銀行，應徵到亞東醫院擔任護理師，但卻在上班不久之後，小美發現懷上男友的孩子，豈料同事、長官們知道後，竟開始對她言語嘲諷，讓她頓時覺得「懷孕」彷彿犯了滔天大罪。

「因為我剛去上班，所以很多工作都是跟著學姊學習，有一次我們一起照顧了好幾組病人，學姊要我去坐著打資料，這時候護理長就跑來說，「妳怎麼可以坐著，懷孕就可以坐著嗎，我也懷孕過啊。」之類的話。」小美說。

「他們每天都跟我說，『教了這麼多，之後就要去生產，這些教了也都是白教』『之後可能工作壓力會很大，我們人力很不好安排』，感覺好像是要我自己趕緊離職。」小美委屈地說。

在與院方協談過程中，小美質疑護理長要求她簽下自願離職同意書並不符合規定程序。（圖／讀者提供）

「我覺得很委屈，可是我工作上是OK的啊，我也不知道為甚麼他們要把我趕走，我因為這樣的事情，每天都很焦慮。」小美表示，自己任職於安寧病房，負責臨終患者的療護工作，然而在自己工作的第3個月卻被護理長叫進辦公室，突然要求她離職。

「今年10月11日那天，護理長突然把我叫過去說她覺得並沒有那麼滿意我的工作表現，我就跟她說，我哪邊做不好，我可以改，之後她（護理長）就很委婉說加上你懷孕要待產，要不然你就做到今天，明天來辦離職。」小美表示。

在護理長說完這些後便拿了離職單要她填寫，那時小美根本不知道護理長給她簽的竟是自願離職同意書，「我那時候慌了，一直很難過的哭，根本不知道她給我簽的是什麼。」最後小美被趕出醫院，連資遣費都拿不到。

小美說「醫院知道這件事後，好像也發覺當初程序有問題，所以有主動表示要給我預告薪資、資遣費並進行和解，但我不願意啊，我好不容易找到工作，我只想正常的工作而已。」

根據本刊掌握的錄音檔，在院方與小美的協談對話中，小美多次向護理長表達自己工作很認真，希望知道被開除的原因，但護理長卻始終只說「妳沒有達到可以獨立作業的要求」，最後還是在旁的另名長官打圓場，疑似知道開除程序有問題，向小美提出和解請求。

小美說，如今雙方鬧得不可開交，未來不排除對院方提出告訴，用法律途徑討回公道。

對此，本刊致電亞東醫院，值班的行政組人員表示知情此事，但不知道院方如何處理，本刊也聯絡秘書室發言人，但至截稿前，無法獲得回應。

小美在今年8月懷上身孕後即遭到長官同事的冷言冷語霸凌，原本穩定的工作也變了調。（圖／讀者提供）

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