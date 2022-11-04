八點檔女神吳婉君在《一家團圓》中飾演柯曉萱一角，在劇中與黃玉榮飾演的查理結婚並懷有身孕，但在得知懷孕至今已播出50集，除未見孕肚之外，還看到吳婉君在劇中大秀身材，直播賣泳裝，讓觀眾直呼不合理，對此吳婉君也回應了。

女星吳婉君在《一家團圓》中飾演柯家千金柯曉萱，劇中她與查理（黃玉榮飾）結婚並懷孕，但從122集宣布懷孕至172集，都未看見吳婉君的腹部有凸起的跡象，更在近日播出的集數中，為了賣自家泳衣親自上陣，大秀好身材。

該片段播出後，除了觀眾大讚她的好身材外，也有許多人有些疑問，「曉萱懷孕還叫她露那麼多賣貨直播」、「曉萱不是懷孕了嗎？怎麼穿泳裝看不出來？」、「真好笑，曉宣已經懷孕有一段時間，肚子還沒大起來，身材那麼好，穿上游泳衣，讓觀眾都想看到她」。

對此，吳婉君昨(3)日在社群媒體發出限時動態，貼出孕產百科並寫下：「在大家糾結曉萱懷孕為什麼沒有肚子的同時，希望可以讓大家有正確的知識與常識！！你以為的不是絕對，不知道的事要去瞭解，不是批評批判，這世界多的是你不知道的事。」也表示每位孕婦狀況不同，隨後她補充道：「雖然我沒生過，但演孕婦我可是做過多功課的」最後也回應「孕肚該大的時候它自然就會變大了」。

吳婉君親自發限時動態回應（圖／截圖自吳婉君臉書限時動態）

事實上，吳婉君在之前的八點檔《炮仔聲》中就有飾演過孕婦，當時她所飾演的角色吳家雯，被前夫（陳志強飾）與小三（王宇婕）欺負，之後以性感火辣的新身分Coco霸氣回歸，而這也讓她知名度迅速竄升。