現在這個時代，男女講求平等，而男主外、女主內已經不是分工的準則了，重點是能互相配合最為重要，《科技紫薇網》運勢專欄指出生肖蛇、生肖雞、生肖羊、生肖豬結婚後事業更發達，因有了家庭這個避風港，才能讓他們沒有後顧之憂，無所顧慮的奮發向上，便能一步一步邁向事業高峰。

▍生肖蛇

生肖蛇雖然個性靈活聰明，卻多半不知道如何展現，有時會因太過衝動，跟朋友合夥創業時，常常賠了錢也賠了時間，成家之後，有了另一半在旁邊持續鼓勵，他們便比較能安定下來，適當的展現才華。

▍生肖雞

心比天高的人，必定看不到眼前的現實人生，生肖雞就是常常陷入這樣的狀況，成家之後，當他們感受到各種的壓力時，便會從理想來到現實裡，為了珍惜另一半，他們會變得沉著穩重，腳踏實地的耕耘，此時方能一步一步邁向事業高峰。

▍生肖羊

生性聰穎勤奮的生肖羊，可惜缺少了主見，他們習慣依賴別人的意見，因此不管在家、在外，都離不開另一半幫他們出謀劃策，當生肖羊猶豫不決時，有另一半給定心丸，幫助他們做出最後的決策，腳下的路自然越走越堅定。

▍生肖豬

無論在外多麼強大，生肖豬內心多是眷戀家庭溫暖的，有了家庭這個避風港，才能讓他們沒有後顧之憂，無所顧慮的奮發向上，當疲勞時，家就是他們充電的地方，只要跟另一半一起吃頓飯，陪孩子們打打鬧鬧，又能元氣滿滿的繼續前進。