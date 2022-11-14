不少男人婚前、婚後判若兩人，追求女生時體貼殷勤，結婚後卻疏於經營感情，《旺好運》運勢專欄指出，天蠍男、水瓶男、金牛男結婚後會為了另一半而改變自己，也懂得不時製造浪漫和小驚喜，只為了想讓對方開心。

▍第三名：天蠍男

天蠍男的想法難以捉摸，時常給人一種很強烈的距離感，但其實他們若是步入婚姻，一定是深思熟慮過後才做的決定，所以他們會把精力花在經營婚姻上，而且會不時給予另一半驚喜，懂得如何在婚姻中製造浪漫。

▍第二名：水瓶男

水瓶男非常注重個人隱私，而且往往先以自己為主去思考所有事情，但在婚後他們會變得以家人為優先，願意花更多時間在他們身上，甚至沒有個人時間也沒關係，因為他們覺得這就是幸福的來源。

▍第一名：金牛男

金牛男給外界的形象往往都是很小氣而且愛計較，但其實他們婚後非常捨得為另一半花錢，雖然他們不太會製造浪漫和儀式感，但他們對於另一半的照顧與愛護絕對不會少。