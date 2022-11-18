在戀愛當中，每個人都會想要把自己最好的一面拿出來，盡可能的對情人好，有些人覺得為情人花錢就是表達心意的最好方式，《科技紫微網》運勢專欄指出，獅子座、射手座、天蠍座總是對另一半出手非常大方，認為只要能看到對方滿足的笑容，花一些錢不算什麼。

▍獅子座

火象的獅子座本來就為人大方又最講義氣，不論性別都會氣魄上身，為情人花錢不算什麼，一旦看到喜歡的人吃苦受委屈，就會把對方購物車裡那些想買又下不了手的東西全數買單，這麼一來月底可能就過得特別辛苦了，還是要量入為出。

▍射手座

射手座在金錢觀念上有點不足，上一分鐘糊里糊塗的花了錢，下一分鐘又疑惑自己把錢花到哪裡去了，但偏偏談感情的時候又很浪漫，重視儀式感，忍不住就出手大方，再加上平時也會準備小禮物、小驚喜給對方，只要能看到喜歡的人笑得開心，花點錢也不算什麼，畢竟，還沒危及到存款，都不算大事。

▍天蠍座

天蠍座專注在一件事情的時候就是全心投入，其他事情都不重要，談戀愛也是如此，錢沒了可以再賺，分手的話可能就很難找到這麼合適的了，正因為佔有慾強，常會帶有一種把對方寵壞，心甘情願留在我身邊的氛圍，為此，花點錢又何妨。