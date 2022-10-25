大陸山東省青島市1處商場，日前晚間傳出有男子帶著一家人逛街時意外昏厥，嘴唇變紫、臉色蒼白，正巧被急診室的9名護理師發現，便各自安排好工作事項，開始為男子做CPR搶救，據其中1名護理師表示，當時有5個人輪流做CPR，2人幫忙維持男子呼吸道暢通，2個人幫忙疏散圍觀路人與詢問有無AED，所幸男子在搶救10多分鐘後，順利送醫救治。

據《半島新聞》報導，22日晚間7時許，山東省青島市青島西海岸新區1名王姓男子帶著一家人到吾悅廣場逛街吃飯，不料，王男竟突然昏厥，嘴唇變紫、臉色蒼白，甚至沒了呼吸，剛好一群9名青大附院西海岸院區急診室的護理師相聚吃飯結束，大家走出店外時聽見圍觀路人大喊「快點打電話」，才發現事態不對，便趕緊向前立刻對王男進行CPR，並接力搶救10幾分鐘後，王男才被救護車載走送醫院救治。

據當時1名護理師表示，當時在人群中發現昏迷的男子已無意識，便與其他4名護理師輪流替王男做CPR，而有2名護理師則是幫忙維持王男呼吸道暢通，還有2人幫忙疏散圍觀路人，其中1位還去詢問工作人員有無AED。

該名護理師也提到，當時在替王男做CPR急救時，還一度遭圍觀路人質疑，直到表明護理師身份後，大家的質疑才轉為相信後，也因為如此在搶救過程中便更有信心。