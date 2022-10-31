濱海自行車道大甲段改善後的現況。（台中市政府提供）

濱海自行車道大甲段改善後的現況。（台中市政府提供）

「風的故鄉起風了！」海線濱海自行車道總長1200公尺，台中市政府觀旅局編列預算分期換新既有欄杆，第一期工程案於今年6月開工，並順利於10月完工，明年度也將持續改善。觀旅局強調，期透過更換耐候性較佳的欄杆設施，優化使用環境讓騎車更安心，提供市民安全可靠的濱海自行車道使用環境。

觀旅局長韓育琪說，市府這次更換欄杆區域為高美溼地的自行車道、濱海自行車道大甲段及大安段，總計更換欄杆長度達1200公尺，考量濱海自行車道建置於沿海附近，設施易受環境腐蝕；此次使用鑄鋁欄杆及塑鋼欄杆等較耐候的材料進行換新，相信可延長設施使用期限，減少市府維護設施的支出，並提升安全性。

韓育琪指出，假日歡迎來高美溼地騎自行車吹海風欣賞美麗的夕陽景色，自行車道沿線的海堤上還有生態彩繪及風力發電的風車電塔等風景，騎乘中還會看到高美野生動物棧道，可下車沿著木棧道走進濕地生態區，生態區內設有生態解說牌，解說濕地內豐富的自然生態，富有教育意義！

觀旅局強調，台中市濱海自行車道已完成指標系統串聯，適合帶著全家大小一起出外運動體驗大自然；民眾可從高美溼地自行車道，沿著海堤堤頂自行車道，就會串聯到濱海自行車道的大甲段及大安段，歡迎大家一起來「風的故鄉」騎車賞景。