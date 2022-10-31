清水分局長游永中特頒獎表揚資深警察志工，感謝志工長年來的犧牲奉獻。(警方提供)

清水分局長游永中特頒獎表揚資深警察志工，感謝志工長年來的犧牲奉獻。(警方提供)

清水分局長游永中特頒獎表揚資深警察志工，感謝志工長年來的犧牲奉獻。(警方提供)

「警力有限、民力無窮！」台中市政府警察局清水分局日前特舉辦一場別開生面的「志工成長訓練營」活動，許多來自各地派出所的警察志工哥姊、爺爺奶奶們，滿懷著雀躍的心、悸動的心，共同參與「志工成長訓練營」活動，更有退休警副所長轉任警察志工，一起投入為民犧牲奉獻的行列！

警方指出，清水分局長游永中及志工中隊長張東玄特頒獎表揚梧棲分駐所白美雪、陳壁滿、蔡燕華、劉鳳英、卓淑好等5位服務滿20年的資深警察志工，以及清水派出所沈容如等11位績優警察志工；這5位服務滿20年的資深警察志工，當手中接過警察娃娃大獎座時，心裡全是滿滿的感動，眼眶更是泛著驕傲的淚水。

梧棲分駐所志工白美雪說，一轉眼20年就過去了，當初她是抱著服務的心、嘗鮮的心，從梧棲分駐所民國91年成立警察志工分隊以來，她就是首批加入的成員。其他4位服務滿20年的警察志工姊妹，也是跟她「同梯」的啦。大夥兒的感情，因為一起加入警察志工服務，從此變得如膠似漆感情超麻吉。

梧棲分駐所志工分隊長謝金蕉驕傲地說，她加入警察志工陣容雖然只有6年，不及這5位志工大姊的長年付出辛勞，但她真的是超喜歡跟警察弟兄姊妹在一起的。只要有空，她就會帶著點心、水果到分駐所慰問警察同仁。回想當初，謝金蕉透露是梧棲分駐所前所長陳舜堯專程飛到越南，力邀她回台當梧棲志工分隊長的。

謝金蕉笑著說，在老公王金讚(億全木業董事長)力挺之下，她就此一腳栽進梧棲警察志工陣容當中，到現在與所有的梧棲警察弟兄姊妹打成一片。

清水分局長游永中表示，警察志工竟然可以一做就是20年，這真的非常不容易，這是需要多大的服務熱忱與恆心毅力啊。清水分局全體員警含保四支援及行政職只不過360人，但清水分局擁有11個分駐派出所的407位優秀警察志工當我們的後盾，這支比警察還警察的志願後備警力，就是維護治安及交通的最大利器，感謝志工大哥大姊們的無怨無悔付出。