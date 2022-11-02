輕軌新段試營運近1個月 龍貓隧道美照亂象頻傳。（本報資料照）

高雄輕軌最新路段C20台鐵美術館站到C24站愛河之心站進入試營運期間，不少遊客在C21A至C21間的軌道搶拍有著「龍貓隧道」之稱美景，但闖進軌道間拍照的違規狀況屢傳，至今試營運已約1個月，捷運警察說，新開通路段截至目前僅開出1張罰單，就是先前跨越草叢進到軌道區拍照的曾姓男子，由於高捷公司也在假日加派保全和人員管制及宣導，雖然民眾較多，違規情節少，宣導也會立刻改正行為。

輕軌美術館站（C20)至愛河之心站（C24）路段，行經美術館特區，並串聯台鐵美術館站及捷運凹子底站，其中C21A至C21間有「龍貓隧道」之稱美景，是不少乘客、遊客熱門打卡景點，但也因此有人任意闖入軌道區拍照，不過新通車路段試營運至今約1個月，高雄捷運警察則是僅開出1張罰單。

這張罰單就是在10月9日下午2時30分，一名22歲的曾姓男子因在靠近內惟藝術中心站處，跨越矮樹叢闖入軌道區拍照，影響行車安全，被依違反《大眾捷運法》開單，後續移請交通局裁罰，將處新臺幣1500至7500元罰鍰。

捷運警察說，由於該段高捷公司有配置保全管制及宣導，雖然民眾較多，違規情節少。而高捷公司表示，平日遊客較少，違規狀況相對少，而在假日有加派保全在列車營運時間在旁，也會有高捷公司人員不定時在C21A與C20加強管制與宣導。高捷公司也提到，首張違規罰單是因為曾男當時是闖入非行人穿越道，其餘乘客是於行人穿越道，或是列車靠近伸手拍照，只要宣導就會改正行為，不至於到開罰程度。