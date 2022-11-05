打造台中市成為運動城市，市府除努力推動各項競賽、活動，更積極興建運動相關場域，其中，全市第二座專屬兒童的「北屯東峰兒童運動中心」正式啟用，運動局長李昱叡表示，北屯區兒童數量已超過3萬人，除規畫在興建中的北屯國運中心融入兒童運動，也活化東峰市場2樓現有空間打造專屬兒運中心。

李昱叡指出，台灣許多國民運動中心都是為了成人設計、建造，設施可能不完全符合兒童使用，為了兼顧孩子們的需求，市府推動兒童運動設施與課程，包括場地、設施與課程、師資都是專為孩童量身打造。

以「北屯東峰兒童運動中心」為例，李昱叡說，為了讓孩子們能在安全的環境中運動，該場地使用運動彈性地坪、安全軟墊包覆，兒運中心內最大的特色就是「兒童攀岩牆」，並設置有兒童足球門、繩梯、直排輪、滑步車、匹克球、大型積木、護具、訓練靶等設施，藉以提升孩子們的體適能。

李昱叡強調，台中市長盧秀燕就任至今已啟用5座國民暨兒童運動中心，其中「沙鹿兒童運動中心」深獲好評，考量北屯區人口成長快速且兒童數量超過3萬人，特別活化東峰市場2樓打造兒童專屬運動場域，並興建北屯國民暨兒童運動中心，此外，包括清水、豐原及太平的國民暨兒童運動中心今年都已開工。

運動局指出，東峰兒運中心在試營運期間吸引不少家長、孩子體驗，場館中規畫有小孩及家長的課程，一起運動還可促進親子情感。