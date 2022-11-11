民進黨新竹市長候選人沈慧虹11日舉行「新竹光榮大團結」記者會，投票日倒數15天，號召市民共同響應「新竹光榮運動」，也預告12日孔廟廣場下午將辦大型造勢。（王惠慧攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹11日舉行「新竹光榮大團結」記者會，投票日倒數15天，號召市民共同響應「新竹光榮運動」，也預告12日孔廟廣場下午將辦「新竹光榮5力全開」大型造勢，包括蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁、屏東縣長潘孟安等人都將前來為沈慧虹站台。

沈慧虹說，投入參選140多天以來，她提出6大願景、超過25種主題的政策，總共超過100項的政見，也走過70多場的市民說明會，用最誠懇、最紮實的方式爭取市民的支持和認同，未來兩週會延續相同的做法，繼續懇託市民的支持。

近期在車隊掃街、站路口，沈慧虹也收到許多市民朋友送上卡片、喉糖等暖心禮物，她說這些都是最大的支持，也是期待城市持續進步的渴望，因此，在最後關鍵的15天，沈慧虹團隊也發起「新竹光榮運動」，號召市民站出來響應。

沈慧虹競選辦公室總幹事陳建名表示，除了將在11月12日孔廟廣場、11月19日原牛埔夜市，舉辦兩場大型造勢場外，這次也特別在11月25日舉辦選前之夜大遊行，希望市民朋友共同參與，為沈慧虹加油，而在民眾持續敲碗的車隊掃街部分，也將持續邀請黨內立委及好朋友來相挺。

陳建名說，除了貴賓的幫忙外，更重要的是市民的支持，未來兩週也將號召市民共同響應「新竹光榮運動」，歡迎市民自製加油板給沈慧虹鼓勵，或比出「5號」光榮手勢隔空和沈慧虹擊掌相挺。