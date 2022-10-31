高雄市橋頭區30日晚間10時08分有521戶停電，台電接獲通報後，立即派人到場查修，經查是電桿線路開關燒損，需立即停電更換，在會知里長並取得諒解後施作工程，已經於昨晚11時52分完成復電。影響橋頭區建樹路、興樹路、美德街一帶共521戶。
昨晚台電人員接獲民眾報119的通報，指橋頭區白樹路與建樹路56號前的電桿線有火花，台電高雄處立即派人至現場勘查。經過搶修，已經於昨晚11時52分完成復電。
台電初步調查，停電原因疑似開關上有積塵，加上下雨導致絕緣被破壞，引發木橫擔燒損，導致停電。
高雄市橋頭區30日晚間10時08分有521戶停電，台電接獲通報後，立即派人到場查修，經查是電桿線路開關燒損，需立即停電更換，在會知里長並取得諒解後施作工程，已經於昨晚11時52分完成復電。影響橋頭區建樹路、興樹路、美德街一帶共521戶。
昨晚台電人員接獲民眾報119的通報，指橋頭區白樹路與建樹路56號前的電桿線有火花，台電高雄處立即派人至現場勘查。經過搶修，已經於昨晚11時52分完成復電。
台電初步調查，停電原因疑似開關上有積塵，加上下雨導致絕緣被破壞，引發木橫擔燒損，導致停電。
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