台農發、台農投2公司肩負國家農業政策的任務，然而2公司的經營連年虧損，農委會主委陳吉仲日前於立法院備詢指出，未來2家公司會朝整併來進行。知情人士透露，台農發公司截至去年底累積虧損達1.5億，5年虧損逾資本額62％，現擬辦理減資1.5億彌補虧損。

根據知情人士消息掌握資料指出，截至2021年12月31日止之累積虧損高達新台幣1億5077萬2448元，擬辦理減資1億5077萬2320元用以彌補虧損，減資後實收資本額為8922萬7680元。

該人士表示，台農發公司起初是從台肥生技公司轉投資成立，當時也是透過減資來彌補營運虧損，現在虧損了1.5億已經超過資本額的一半，這對台農投要合併進來相當不利，畢竟台農發是號稱2.4億的公司，現在價值只剩約9000萬，減資是為了讓台農投合併的部署。

該人士說，這次減資的背後就是要處理公司的虧損，和當時台肥生技的做法如出一轍，但這樣是否就能轉虧為盈？「陳吉仲說2021年台農發營業額能超過1億，到最後也沒有兌現」。

不願具名台農發前職員證實，當時從台肥生技轉型到台農發確實是為了處理前者的虧損，起初台農發有「市場風險分散」、「技術整廠輸出」、「海外投資與農機具資材外銷」等3大任務，但後來被限縮在農產品貿易，尤其是農產品出口，然而建立市場和廣告宣傳要投入大筆經費，台肥畢竟是半官股公司，一直灑錢並不合適。

該職員說，農業國家隊應該是整合資源的載體，而不是自己投身去做農產品貿易，無論是台農發還是台農投，一開始的定位就有嚴重問題，後來硬是拆成台農發與台農投2公司，出現減資和再合併也不足為奇。

農委會官員證實，2公司確實已在辦理整併程序，何時完成整併仍待執行狀況而定；至於台農發減資一事，多次嘗試聯繫該公司高管，但未有相關回應。