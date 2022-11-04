這樣的環境吃飯好有壓力！有名媽媽帶著孩子到燒臘店用餐，豈料，當餐點上桌後，她竟然看見老闆娘將店內桌椅移開，下秒，便見到老闆娘的兒子在店內打起籃球，結果在用餐的過程中，她還是慘遭籃球砸中，老闆娘兒子僅道歉後便離開，吃完這一頓飯，也未見店家任何回應，讓她很氣翻「若不想開放內用可以說，我們也可以選擇外帶」。

一名母親在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示日前帶孩子到彰化某燒臘店用餐，她找位置坐下後，老闆娘也將餐點送上，豈料，她竟見老闆娘將一旁的桌椅都移開，便看到老闆娘的兒子在店內距離她不到3公尺距離打起籃球、投籃。

過程中，她看見老闆娘將球搶過去，以為老闆娘是要收起來，沒想到，老闆娘拍了籃球一下表示「球灌很飽啊！」接著讓小朋友繼續玩，結果，球不偏不倚的砸中她，小朋友跟她說了一聲「抱歉」後，趕緊跑去找媽媽(老闆娘)。

媽媽帶著孩子到燒臘店用餐，竟然見到老闆娘兒子店內打起籃球。（翻攝自臉書爆怨公社）

此時，只見老闆娘說了一句「你都道歉了，還黏著我幹嘛！」，她瞬間滿腦疑惑，並認為難道是「自己太小心眼？反應太大嗎？」，便趕緊要小孩趕緊把飯吃完離開，離開前老闆娘也沒有表示些什麼，讓她很無奈嘆「讓小孩在店裡投籃可以，但是當時有內用的人欸」，還覺得「才國小的小孩是多會控球，球是不長眼睛」，並抱怨店家「若不想開放內用可以說，我們也可以選擇外帶」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這種店以後可以不用去了」、「吃飯還有Live球賽可看」、「太扯了吧！這麼會打去NBA啊」、「這真的不大行，砸到我小孩我應該會跟他玩躲避球」、「這樣的環境吃飯好有壓力」、「沒關係，你也可以在那邊練習投球，把飯投出去吧」、「這種用餐環境我也無法接受」、「也許見證了一個籃球天才在便當店長大的故事」。