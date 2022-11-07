《全明星運動會4》自播出以來話題不斷，在昨(6)日播出最新一集在藍紅兩隊比拚3對3籃球時，不慎導致碰撞意外，紅隊于成忻因鼻子遭肘擊而鮮血直流，藍隊涂善存後腦勺則遭重擊，對此主播徐展元直呼「這是《全明星》4季以來肢體衝撞最激烈的籃球賽」。

《全明星運動會4》昨(6)晚播出最新一集，由藍紅兩隊進行桌球、12碼足球以及男子3隊3籃球三個項目的對抗，而本周都迎來兩隊領隊江宏傑與錢薇娟的專業項目，因此皆抱持不能輸的壓力。

第一場桌球由藍隊先持點取得桌球勝利，隨後12碼足球因紅隊葉慈毓守備及踢球皆表現亮眼，因此由紅隊奪下，在最後一場的籃球比拚，藍隊由黃宏軒、涂善存及林輝煌擔任先發，紅隊則是于成忻、夏浦洋及漢之，而兩隊的涂善存及于成忻實力相當且互不相讓，在一次的防守中，于成忻不慎遭涂善存手肘撞擊，當場鼻子鮮血直流，隨後，換涂善存遭于成忻撲倒，後腦勺遭對方大腿重擊，比賽也一度暫停，而兩人也互相擁抱向對方示意。

最後，籃球賽紅隊以26比19獲勝，而于成忻單場得分24，幾乎一手包辦紅隊所有得分，而這場激烈的籃球賽更讓在旁播報的徐展元直呼「這是《全明星》4季以來肢體衝撞最激烈的籃球賽」；然而，隨著賽況越發激烈，下周預告中將加入曹佑寧、敖犬、潘君侖，比拚項目為跳遠、龍舟及健球。