翁滋蔓從小就喜歡桌球，也有比賽的經驗。（三立提供）

台視、三立《全明星運動會4》上周紅藍經典對戰，經過激烈的賽事，不再是黃隊一隊獨大的局面，也是該節目開賽以來紅隊真正感受到領先局面的滋味，目前是黃紅平手，而本運周動項目除跳遠外，還包括健球與龍舟賽，「神獸學長」曹佑寧、潘君侖與「傳奇新血」敖犬也將正式參賽，讓人相當期待。

桌球團體賽，到最後形成翁滋蔓對梅賢治之戰，連當日的大來賓都說翁滋蔓接球非常穩，雙方互有來回，一直延長賽，有比不完的感覺，最後藍隊靠殺球拿到混雙的勝利，翁滋蔓表示從小就喜歡桌球，也有比賽的經驗，這次花了非常多的心力，除了本來的訓練之外，也有自主練習。連徐展元都表示桌球項目開打，江宏傑領隊專項，重整紅隊，這場比賽太好看了，緊張到心臟停跳。

而最精采的就是3對3籃球賽，基本就是于成炘與涂善存的場上對決，涂善存國高中都是籃球高手，曾拿到全台第2成績，而籃球是藍隊錢薇娟的強項，因為涂善存的加入重新整合，這場比賽是4季以來最激動的肢體碰撞，涂善存笑說年紀大了體力有差。