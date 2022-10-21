民眾黨桃園市長候選人賴香伶抽2號，高喊「二話不說，勇敢發聲」，另也邀請其他3位候選人一起舉行公開辦論會。（陳夢茹攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬抽到3號，喊出「運鵬當市長，市民有靠山」，緊接著要與市長鄭文燦合體首次車隊掃街。（陳夢茹攝）

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清抽到4號，高喊希望能四平八穩，「跟著寶清走，創造桃園幸福好生活」。（陳夢茹攝）

九合一大21日進行號次抽籤，國民黨桃園市長候選人張善政抽到1號（右一）、民眾黨桃園市長候選人賴香伶抽2號（右二）、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬抽到3號（左一）、無黨籍桃園市長候選人鄭寶清抽到4號（左二）。（陳夢茹攝）

九合一大21日進行號次抽籤，桃園市長候選人號次出爐，國民黨桃園市長候選人張善政抽到1號、民眾黨桃園市長候選人賴香伶抽2號、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬抽到3號、無黨籍桃園市長候選人鄭寶清抽到4號。其中抽中1號的團隊激動鼓掌，紛紛直呼這是勝選的好彩頭。

依登記順序由鄭運鵬率先抽籤，鄭運鵬抽到3號時喊出「運鵬當市長，市民有靠山」他表示，希望3號能成為大家的幸運數字，由於自己是選舉時間是全台灣最短的，每天都在衝刺，抽完號次後把數字安上去，希望民眾把鄭運鵬的名字、市長鄭文燦的好成績與3號這個幸運數字做連結，抽完號次緊接著要與鄭文燦合體做首次車隊掃街，讓市民朋友在媒體上看到我、活動上看得到我、路上也看得到我。

賴香伶接著上台抽出2號，高喊「二話不說，勇敢發聲」，她說自己是3個政黨裡面唯一透過初選選出的候選人，會用誠意讓桃園的市民朋友有新的選擇，讓桃園不落入藍綠抉擇，選戰的主軸不該再用口水、抹黑渡過寶貴的時間，自己也是最早將政策白皮書公告上網的人，今天抽完號次也邀請其他3位候選人一起舉行公開辦論會，希望他們3日內會有答覆，提出政見讓桃園更進步。

張善政抽到1號，現場幕僚團隊、支持者紛紛鼓掌歡呼，認為是好彩頭抽到第一名就是勝選的希望，喊出「桃園第一名，善政一定贏」的口號。他表示，今天抽到1號是很多支持者心中的期待，自己一定會贏，並沒有帶什麼特別的幸運小物，只有1顆想為桃園服務的心。立委萬美玲、魯明哲、呂玉玲、張育美等人也陪同張善政在選委會外拉手喊口號造勢。

鄭寶清最後抽出4號，自己登記4號也抽到4號，兩個數字相加後是8，高喊希望能四平八穩，「跟著寶清走，創造桃園幸福好生活」。