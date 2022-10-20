根據桃園市議員詹江村今天公布的桃園市長參選人桃園區支持度最新民調，國民黨張善政為32.9％、民進黨鄭運鵬31.4％、無黨籍鄭寶清6.4％、民眾黨賴香伶5.4％。詹江村對此表示，張善政贏了。

詹江村今(20日)在臉書粉專貼初民調結果並表示，他們自己集資請台灣指標民調所做的桃園市長選戰最新民調，今天出爐，桃園市長參選人桃園區支持度，張善政贏了。

該份民調針對桃園市長參選人桃園區支持度進行調查，訪問1070人，張善政為32.9％、鄭運鵬31.4％、鄭寶清6.4％、賴香伶5.4％，不投票/投廢票的有5.8％、18.2％則表示不知道/未回答。

至於桃園市桃園區民眾之政黨傾向，民進黨為26.4％、國民黨21.5％、民眾黨11.2％、時代力量2.2％、基進黨1.4％、其他政黨0.8％、中立/看人不看黨34.8％、未明確回答1.7％。

網友認為，「要催出投票的人出來，票票入匭才可以，最怕是穩贏的，不差這一票，結果就麻煩了」、「差距很近，要加油拉開」、「別管民調，繼續拚到當選才是真」。