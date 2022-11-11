文雨非近來賽事表現亮眼。（星發現娛樂提供）

人氣演員文雨非加入《全明星運動會4》，非傳統體育科班出身的她，從選秀開始勤能補拙，加入江宏傑帶領的紅隊後努力練習，從一開始被網友冷潮表現，到本周突破自我成績，她自我喊話：「覺得還不夠、還要繼續努力，有時會擔心自己的努力可能會白費，但又會馬上告訴自己擔心是浪費時間，還是趕快練習吧。」誓言為紅隊奪下首座冠軍。

文雨非從演員出道發跡，拍攝過《終極一班》等電視劇、電影作品，把每個工作挑戰全力以赴，參加《全明星運動會》面對高度檢視，她正面樂觀看待：「我沒有後悔過，我很享受這一切帶給我的挫折和快樂，好久沒有被這樣刺激的生活了，每天都有滿滿的情緒。這些過程都是在豐富我的演藝生涯的養份。」曾被留言批評、甚至酸言，她坦言：「我都沒有看，我身旁已經有一群最了解狀況的隊友會給我建議，隊友漢之要我們都不要看，他說他來處理就好。」面對挫折以前會鑽牛角尖，現在沒有時間，比賽一場接著一場，趕緊調整心態準備下場比賽。

至於體態或飲食調整？她形容，「每天練習都是照三餐練習，有時候還會自主練習到宵夜場，來不及吃飯，剛錄製時是53公斤，現在則是50公斤，買了燕麥棒洋芋片、安素營養補給品放在車上，每天趕場練習的時候補充」，也練出精實體態、更有令人羨慕的結實腹肌；有趣的是，因為練習場館遍佈在不同區域，意外讓她的開車技術大躍進。

感謝隊長江宏傑給予的指導，她自嘲一開始桌球是連拍子都不知道怎麼拿，是最挫折的項目，但老大沒有放棄我、主動約加強練習，「練習的時候很嚴格，我一開始還以為桌球是不會流汗的運動，結果每次練完都像是練完游泳一樣」，進而掌握到打球的訣竅。文雨非超級拼命、為了勝利全豁出去了。

受封為第4季「拼命三娘」之一，受傷成為家常便飯，她表示，目前全身有大大小小數不盡的傷，躲避球項目意外被漢之的膝蓋撞到眼角，眼睛一圈瘀青1個禮拜才消退！練習各種球類運動時更是滿手的蘿蔔（手指腫痛代號），打趣說：「蘿蔔數量在隊上是中盤商的等級。」