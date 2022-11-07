明星控衛班西蒙斯（Ben Simmons）轉隊籃網至今坐領乾薪而沒有實際貢獻，美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）指出，籃網包括杜蘭特（Kevin Durant）等人在內的球員都對此感到挫折。「我想他已經成為杜蘭特和其他隊友挫敗感的來源，他因為膝傷無法上場，但重點在於他似乎還要很久的時間才能重拾身手來做出貢獻。」

西蒙斯本季打了6場比賽，雖然現在膝傷缺陣，但他那6場比賽的表現亦非常糟糕，僅有6.2分、6.5籃板、7.3助攻，投籃命中率44%、罰球命中率47%。加上西蒙斯自稱還有心理健康問題，令人覺得他日後膝傷痊癒，短期間內也很難變回以前的西蒙斯了，

沃神在《NBA Today》節目分析：「我想這是籃網防守在聯盟後段班的一大原因，這支隊伍預設西蒙斯是防守端的核心，同時在籃板與進攻端發揮作用。」球員時期擅長組織進攻的總教練納許（Steve Nash）離去，傳言籃網想要找防守專家烏度卡（Ime Udoka）接任。但以西蒙斯的現況，就算烏度卡來了恐怕也難為無米之炊。

ESPN球評傑威廉斯（Jay Williams）曾說，杜蘭特這樣熱愛籃球的人即使和高層鬧翻也絕不會自甘墮落。相較之下西蒙斯則是毫無底限地擺爛，另一位大將厄文（Kyrie Irving）又沉迷於信仰和歷史而無法自拔。也有球迷批評籃網的問題夠多了，或許不該再找來「情聖」烏度卡製造更多麻煩。