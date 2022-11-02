籃網球團2日宣布撤換總教練納許（Steve Nash），官方新聞稿指出這是「雙方同意」的結果，至少給納許保留一些顏面。老闆蔡崇信、總管馬克斯（Sean Marks）都感謝納許的貢獻，尊敬他的領導與治軍能力，然而「這個球季球季必須做出改變」，不得不與納許結束合作，並強調是「好聚好散」。納許同時聲明講了一些場面話，感謝籃網給予他的機會。

外界推測籃網的新任總教練將是烏度卡（Ime Udoka），他近來因為婚外情事件遭到塞爾提克禁賽1季，他今年6月帶領球隊勇闖總冠軍賽。雖然有人認為烏度卡的醜聞可能終結他的教練生涯，不過美媒《運動畫刊》記者爆料籃網正與他接觸。

籃網今年季後賽首輪慘遭塞爾提克橫掃，兩位主力球星厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）接連鬧出轉隊風波，杜蘭特甚至向老闆蔡崇信攤牌，請求他開除總管馬克斯與總教練納許。蔡崇信當時不能接受，不過開季之後仍在尋求機會換掉納許。

烏度卡2020-21球季是納許的助理教練，結果他自立門戶之後率軍橫掃納許的球隊，這是導致納許下台的重要原因。儘管烏度卡私德有虧，但他確實是非常傑出的總教練人才，而且厄文只剩最後一季合約，籃網不能再浪費掉這個球季。納許離開時的戰績為2勝5敗，兩年多總計94勝67敗。