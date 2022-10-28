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獨行俠當家球星東契奇再次展現他的全能打球風格！東契奇28日交出41分、14助攻與11籃板的豪華40分大三元數據，另有3次抄截，幫助獨行俠跟籃網打完延長加賽，才以129比125驚險送給籃網3連敗，獨行俠搶到本季第2場勝利(2敗)。

雙方上半場就陷入激烈交戰場面，獨行俠有東契奇的全能演出，籃網則看杜蘭特、厄文兩人表演，兩隊形成互有領先僵局，打到上半場還剩3秒，獨行俠才靠布洛克三分外線，取得61比59領先，東契奇半場就拿18分、5助攻與3籃板。

儘管東契奇第3節包辦15分，獨行俠還是沒法擺脫籃網糾纏，甚至還被籃網超前比數，打到比賽還剩2分17秒，東契奇兩罰俱中，雙方打成110比110平手，接著小哈達威兩罰俱中幫獨行俠超前，可是杜蘭特最後8秒切入灌籃再次追平。

隨著布洛克搶投三分球不進，比賽也進入延長，獨行俠延長賽一開始就打出11比2猛攻，提前搶到領先優勢，儘管杜蘭特與厄文接下來持續幫助籃網追分，甚至打到讀秒階段追到只差3分，可惜隨著布洛克兩罰中1，確定籃網無奈吞敗。

東契奇全場投28中14，含三分球投6中2，13罰11中，拿到40分大三元並不意外，獨行俠得分次高的是小哈德威18分，克雷伯15分，伍德與丁維迪各有11分；籃網以厄文39分最高，杜蘭特也有37分，可惜光靠兩大球星飆分還是不夠贏球，歐奈爾與杜克各有10分。