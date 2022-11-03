Matty Ice calls OT ❄️ pic.twitter.com/bIn3f95mLM — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 3, 2022

湖人已經開始找到本季的贏球方程式了嗎？湖人3日靠著萊恩在正規賽槍響同時投進追平三分球，更在延長賽完全看詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星表演，湖人最後以120比117延長氣走鵜鶘，拿下難得的2連勝，鵜鶘則吞本季第3敗(4勝)。

韋斯布魯克繼續在替補角色上表現搶眼，今天光在上半場，他就貢獻11分、7助攻與6籃板，幾乎宣告有望拿到大三元，也幫助特洛伊布朗、隆尼沃克兩名湖人小將半場得分上雙，打完上半場，湖人56比44領先，詹姆斯半場8分、4助攻與3籃板。

湖人雖在第3節一度領先到14分，卻被鵜鶘打出誇張15比0攻勢，讓湖人反以76比77落後，也把比賽變成互有領先僵局，打到最後1分27秒，里夫斯兩罰俱中，幫助湖人領先3分，可是錫安威廉森馬上灌進兩分，鵜鶘僅以107比108落後。

錫安威廉森末節最後33.1秒兩罰俱中，更讓鵜鶘搶回領先，接著詹姆斯跳投沒進，也讓麥科倫搶下籃板球快傳給小蘭斯灌籃，湖人變成落後3分，隆尼沃克雖三分出手沒進，丹尼爾斯卻意外兩罰落空，湖人最後一擊交給萊恩神奇投進追平三分球。

來到延長賽，湖人靠著安東尼戴維斯與詹姆斯接連取分，打到讀秒階段，取得120比115領先，麥科倫雖在最後37秒投進兩分球，詹姆斯也在最後14秒跳投沒進，可是沒喊暫停的鵜鶘，把最後一擊直接交給麥科倫三分出手沒進，湖人驚險贏球。

湖人得分最高的是投進5顆三分球、獨拿28分的隆尼沃克，詹姆斯也拿20分、10籃板及8助攻的接近大三元數據，安東尼戴維斯20分、16籃板，特洛伊布朗15分、10籃板，延長賽完全沒打的韋斯布魯克13分、9助攻與7籃板；鵜鶘以錫安威廉森27分最高。