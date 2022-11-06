厄文（Kyrie Irving）在籃網球團與合作商Nike的雙重施壓之下終於道歉，老戰友詹姆斯（LeBron James）也出聲批評厄文的言論欠妥。詹姆斯在湖人賽後說：「我相信厄文傷害了很多人，他道歉了，但很不幸他已造成傷害。我不認同用你的平台去傷害別人，無論你的膚色和地位，如果你宣揚傷害其他族群的事，我無法尊重與支持。」

當初點燃反猶風暴的黑人饒舌歌手「肯爺」威斯特（Kanye West）原先有參加詹姆斯的節目《The Shop》，不過詹姆斯認為威斯特的對話裡帶有種族仇恨思想，最後詹姆斯沒有播出那一集，並把該集移出資料庫。

詹姆斯強調：「我不支持任何形式的仇恨，對猶太人、對黑人、對亞洲人，對任何種族。」厄文在NBA是強勢種族（非裔），聯盟裡沒有什麼球員站出來批評他，詹姆斯也表示他不能代替其他人發言。

幾年前NFL因為球員抗爭黑人民權導致勞資對立，詹姆斯公開批評球隊老闆「帶有老白人的奴隸主心態」，後來又有香港事件的爭議，詹姆斯遭到右派媒體砲轟親中「不挺亞洲人權」。另外還有誤用反猶歌詞而道歉、錯批白人警察解救黑人少女的事件，但整體而言這些只是他積極參與社會議題，即使難免失言，從未有像厄文這樣赤裸裸的仇恨言論紀錄。