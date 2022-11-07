騎士如今少了「小皇帝」詹姆斯助陣，卻打得越來越強勢了！米契爾7日攻下全場最高33分，加蘭也拿24分、7助攻與4籃板，「雙衛」攜手幫助騎士114比100逆轉擊敗詹皇領軍的湖人，勇奪8連勝，也送湖人2連敗，目前湖人本季僅拿2勝7敗，排在西區倒數第2位置。

這是自從2017年詹姆斯最後一次替家鄉球隊效力時拿到13連勝之後，騎士拿到的最長例行賽連勝紀錄，本季目前8勝1敗，更僅次本季還沒輸過的公鹿排名東區第2，看來很有機會闖進季後賽，畢竟他們自從1998年以後，只要詹皇不在陣中，就跟季後賽無緣。

詹姆斯今天拿27分、7籃板及4助攻，安東尼戴維斯也有19分、12籃板，韋斯布魯克雖然替補貢獻19分、10助攻，卻也發生7失誤，更離譜的是，取代貝弗利(感冒)先發位置的納恩，竟然打了18分鐘，投5中0、得分掛蛋，也讓這套湖人全新先發陣容宣告失敗。