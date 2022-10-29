籃網明星後衛厄文（Kyrie Irving）近年來場外風波不斷，先前「肯爺」威斯特（Kanye West）才因為反猶言論遭封殺，台灣時間28日厄文在推特及個人IG上宣傳一部關於反猶太的電影，迅速引發了球迷的強烈反彈，身為籃網老闆的蔡崇信也無法坐視不管，強力譴責厄文的舉動。

「肯爺」先前在推特及IG貼出反猶太人的貼文，雖然事後解釋他只針對特定猶太人而不是全體猶太人，仍無法平息眾人怒火，德國知名運動品牌Adidas、法國時裝品牌Balenciaga （巴黎世家），都宣布與「肯爺」終止了合作關係，幾乎是遭全面封殺的狀態。

厄文似乎沒注意「肯爺」禍從口出的代價，在推特上轉發了「Hebrews to Negroes: Wake Up Black America」的電影，該片目前在亞馬遜上販售，被電影評論家以「狠毒的反猶太主義」描述，厄文貼文一出引起了全世界的關注。

眼看厄文鬧出大風波，籃網隨即發布了聲明，「我們強烈譴責此行為，對任何形式的仇恨言論是零容忍的，我們認為在這種情況下，要做的就是開誠布公的對話。」

籃網老闆蔡崇信也在推特上寫道，「我對於厄文似乎支持充滿反猶太主義假資訊的書所改編的電影感到失望，我想要坐下來確保他了解這對我們來說是有害的，作為一個有信仰的人，宣傳任何種族、民族或宗教的仇恨是錯誤的。」