就算這樣針對籃網明星後衛厄文處罰禁賽，但他恐怕還是繼續不為所動！籃網官方4日宣布，將針對厄文堅持不對自己引發的反猶太風波道歉處罰5場禁賽，主因是厄文雖在今天召開簡短記者會，會上仍然堅持不為自己反猶太行為道歉，只強調為了自己言行負責。

「我們過去幾天持續跟厄文溝通，幫助他認識到他的言論與行為的危害與影響，」籃網官方發布新聞稿表示，「這一切始於他對一部反猶太電影的宣傳，我們認為在當時這種情況採取教育方式是正確的，且我們致力於消除仇恨與零容忍方面取得進展。」

「我們給了厄文在社群媒體道歉或澄清自己的機會，但他拒絕這麼做，在有明確機會否認反猶太主義的情況下，他的這種行為令人不安，違背我們球隊價值觀，也構成對團隊有害，」籃網官方表示，「因此我們認為他現在不適合跟球隊在一起，決定對他停薪禁賽至少5場。」

因為厄文在今天記者會上始終不肯公開道歉，只是不斷找尋藉口掩飾自己的反猶太行為，「我重申自己根本不知道反猶太標籤是什麼，但媒體始終問我重複的問題，我告訴過你們我的感受，我尊重與擁抱所有人，這就是我的立場。如果我記得我來自哪裡，我就不可能是反猶太主義者。」